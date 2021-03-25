Бывший глава КС: Санду не сможет распустить парламент без консультаций с парламентскими фракциями

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Президент не сможет распустить парламент без консультаций с парламентскими фракциями и положительного заключения Конституционного суда. Об этом в интервью радиостанции «Sputnik-Moldova» заявил бывший глава КС Виктор Пушкаш.

Юрист не исключает, что во время консультаций президенту может быть предложен кандидат от парламентского большинства.

– Во время консультаций парламентское большинство, если оно есть, может выдвинуть своего кандидата. В Конституции написано, что президент «может». То есть, не обязан, хотя и истекли три месяца. Это «окошко», признанное в том числе и решением Конституционного суда, – уточнил Пушкаш.

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