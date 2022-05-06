Бывший член ПДС раскрыл планы власти по ликвидации районных советов (ВИДЕО)

Бывший член ПДС раскрыл планы власти по ликвидации районных советов (ВИДЕО)

ПДС намерена ликвидировать районные советы и упразднить должность председателя района, а вместо этого создать три региональных совета: северный, центральный и южный. Об этом в рамках передачи на частном телеканале рассказал бывший член правящей партии Олег Черней. 

По его словам, ПДС планирует проводить следующие местные выборы уже по новому механизму.

В партии “Действие и солидарность” данную информацию пока не прокомментировали.

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