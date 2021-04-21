Бывшие председатели КС: Судьи, поддержавшие роспуск парламента, должны подать в отставку

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Бывшие председатели Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш и Думитру Пулбере считают, что трое членов КС, поддержавших инициативу Майи Санду о роспуске парламента, должны подать в отставку. Речь идет о Домнике Маноле, Николае Рошке и Любе Шова.

Эксперты-конституционалисты рекомендуют им вдохновиться примером своих предшественников, которые ушли в отставку в июне 2019 года после того, как парламент обвинил их в сговоре с режимом Плахотнюка.

– Они могут поступить так же, как их предшественники в 2019 году – уйти в отставку, – сказал Виктор Пушкаш.

Эксперты по конституционному праву также отметили, что заключение КС о роспуске парламента создает опасный прецедент, поскольку оно может дать президенту право распустить и новый состав законодательного органа, если он по тем или иным причинам не устроит главу государства.

– Допустим, будут досрочные выборы, и президенту снова не понравится состав. Мол, хотим, чтобы был послушный и лояльный парламент, а правительство разделяло идеи, которые пытается реализовать президент. Если ему это не понравится, будут новые выборы. Это может быть бесконечно. В этом опасность прецедента, созданного Конституционным судом, поэтому было бы очень хорошо, если бы эти три судьи пересмотрели своё мнение и отклонили запрос президента, – считает Пушкаш, пишет ntv.md.

Думитру Пулбере добавил, что Республика Молдова является парламентской страной, а в европейском парламентаризме роспуск законодательного форума является карательной мерой. Однако в данном случае Парламент Республики Молдова не виноват, поскольку не он, а Майя Санду отказалась выдвинуть кандидата парламентского большинства на должность премьер-министра.

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