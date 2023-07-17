Бывшие патентообладатели только в НКСС будут платить 14 000 леев в год

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Бывшие патентообладатели переходят к самостоятельной деятельности и регистрируются в Национальной кассе социального страхования (НКСС). Это означает, что экономические агенты будут платить ежемесячный взнос в размере 1225 леев или в общей сложности около 14 000 леев в год, пишет point.md со ссылкой на agora.md.

НКСС отмечает, что регистрация выполняется автоматически, а данные берутся в Государственной налоговой службе. В Закон “О государственной системе социального страхования” вносятся поправки с 13 июля с публикацией изменений в “Официальном мониторе”. С этой даты экономические агенты, осуществляющие самостоятельную деятельность, учитываются как плательщики взносов в бюджет государственного социального страхования и застрахованы в системе государственного социального страхования.

Таким образом, бывшие патентовладельцы, перешедшие на самостоятельную деятельность, будут платить ежемесячный взнос в размере 1225 леев. Для тех, кто сменил вид деятельности в течение месяца, перерасчёты будут производиться за сутки в соответствующем месяце. Годовая сумма составит около 14 000. Оплата будет производиться ежемесячно 25 числа. НКСС проведёт и зарегистрирует в системе учёта ведомства первый расчёт взносов государственного социального страхования за июль до 25 августа.

Новое положение закона также требует, чтобы физические лица, осуществляющие независимую деятельность в 2023 году, зарегистрированные в качестве плательщиков до 1 января, а также зарегистрированные в 2023 году до 30 июня, декларировали взносы на социальное страхование. Предприниматели представят уведомление — форму CAS18-AN. С другой стороны, в периоды, начинающиеся с 1 июля, физическое лицо, осуществляющее независимую деятельность, не обязано представлять форму CAS18-AN.

Изменения в законодательстве касаются около 4800 патентообладателей. С 1 июля, когда истёк срок действия патентов, они начали переходить к самостоятельной деятельности.

В условиях перехода с одного вида деятельности на другой патентообладатели получат компенсацию расходов, возникающих при переходе с 1 июля на новый налоговый режим — самостоятельная деятельность. Из сумм, выделенных правительством, по запросу компенсации предприниматели смогут приобрести кассовый аппарат и покрыть другие расходы. Общая предусмотренная сумма составляет 35 миллионов леев. В то же время предполагается, что средняя сумма выделенных средств будет равна примерно 7 778 леев при максимальном потолке в 10 000 леев. Заявки на компенсацию можно подавать до 31 августа.

Помимо взносов в НКСС, новоявленные самостоятельные предприниматели должны будут выплачивать государству налог с оборота.

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