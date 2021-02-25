Бывшие партнёры Санду обвиняют её в провоцировании политического кризиса в Молдове

Бывшие партнёры Санду обвиняют её в провоцировании политического кризиса в Молдове

Жёсткая критика в адрес Майи Санду. Депутат ППДП Василе Нэстасе говорит, что политический кризис в Республике Молдова был создан главой государства искусственно. Заявления прозвучали в рамках передачи на “НТВ Молдова”.  

– Это искусственно созданный кризис, я слышал безответственные декларации президента. Она настаивает на конфронтации, на разделении общества. Это ощущается и в социальных сетях, где работает целое “стадо” хорошо оплачиваемых троллей, – сказал он. 

Нэстасе напомнил президенту, что политика – искусство компромиссов, а в кризисных ситуациях, подобной той, что сложилась сейчас в результате пандемии, нет места для стычек.

– Мне бы хотелось, чтобы глава государства оперировал проблемами людей, а не только лозунгами: “Или я, или никто!”, “После меня хоть потоп”, “Только я и моя партия”, – подытожил он. 

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