Бывшие партнёры Санду обвиняют её в провоцировании политического кризиса в Молдове

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Жёсткая критика в адрес Майи Санду. Депутат ППДП Василе Нэстасе говорит, что политический кризис в Республике Молдова был создан главой государства искусственно. Заявления прозвучали в рамках передачи на “НТВ Молдова”.

– Это искусственно созданный кризис, я слышал безответственные декларации президента. Она настаивает на конфронтации, на разделении общества. Это ощущается и в социальных сетях, где работает целое “стадо” хорошо оплачиваемых троллей, – сказал он.

Нэстасе напомнил президенту, что политика – искусство компромиссов, а в кризисных ситуациях, подобной той, что сложилась сейчас в результате пандемии, нет места для стычек.

– Мне бы хотелось, чтобы глава государства оперировал проблемами людей, а не только лозунгами: “Или я, или никто!”, “После меня хоть потоп”, “Только я и моя партия”, – подытожил он.

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