Бытовой конфликт перерос в поножовщину: нетрезвая сельчанка ранила сожителя

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В милицию от врачей поступило сообщение о жителе села Мокра с ножевым ранением.

На месте происшествия правоохранители застали сельчанина с телесными повреждениями и его соседа, который вызвал неотложку. По месту проживания пострадавшего задержали сожительницу пострадавшего. Сельчанка не стала отрицать, что ранения мужчине нанесла она. Призналась, что последние две недели у них часто возникали бытовые конфликты.

Медицинское освидетельствование показало, что сожительница была пьяна в тот вечер. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, пишет mvdpmr.org.

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