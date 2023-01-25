Бытовая ссора закончилась в больнице: женщина пырнула сожителя ножом

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Накануне в дежурную часть Дубоссарского РОВД поступил звонок из районной больницы: на “скорой” доставлен 31-летний житель города с ножевым ранением.

Правоохранители выяснили: вечером мужчина выпивал вместе с 39-летней сожительницей. Она стала предъявлять претензии, что он не принимает участия в воспитании её сына от первого брака. Завязалась ссора. В какой-то момент женщина схватила со стола кухонный нож и ударила им в спину мужчину.

Сожитель сам вызвал скорую помощь. Сейчас он находится в Дубоссарской ЦРБ, его состояние стабильное.

По факту происшествия назначен ряд проверок. Мужчина претензий к сожительнице не имеет. Правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям женщины.

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