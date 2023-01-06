Быть или не быть снегу на Рождество: какая погода ждет жителей Молдовы в ближайшие дни

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Существует большая вероятность, что Рождество по старому стилю будет снежным. Так, по данным синоптиков, в ближайшие дни на севере и в центре Молдовы ожидаются осадки.

Снег начнется утром 7 января и будут идти до воскресенья. В некоторых районах он будет сразу таять, так как температура воздуха не опустится ниже нуля. Температура воздуха будет варьироваться от -5 до +7 градусов. Однако на юге Молдовы будет сухо – осадков не ожидается.

По данным международных метеоцентров, настоящая зима наступит в Молдове на следующей неделе. Циклон, который движется со стороны Румынии, окутает нашу страну в среду, передает realitatea.md.

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