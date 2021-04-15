Быть или не быть роспуску парламента? Сегодня решит Конституционный суд

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Судьи КС соберутся сегодня, чтобы рассмотреть обращение Майи Санду о констатации обстоятельств для роспуска парламента. Заседание Суда начнётся в 10.00.

Напомним, что Майя Санду настаивает на роспуске парламента и скором проведении досрочных выборов. Социалисты же считают, что выборы нужно проводить только после массовой вакцинации населения. Они также обратились в КС, уведомив судей о том, что в законодательном органе есть большинство, готовое избрать правительство.

Ранее и Совет Европы подтвердил изложенную в 2019 году позицию: если в парламенте есть большинство, готовое выбрать новый кабинет министров, законодательный орган не может быть распущен.

“Аргументы и факты в Молдове” будут следить за развитием событий и вести прямую трансляцию заседания. Не пропустите!

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