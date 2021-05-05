Быть или не быть Молдове

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Об угрозе молдавской государственности

Отмена чрезвычайного положения и роспуск парламента Майей Санду открыли глаза многим гражданам и политикам на беспрецедентную атаку на демократию и суверенитет страны. Санду начала жёстко прогибать все органы власти, имея за спиной открытую поддержку западных послов и канцелярий.

Про политическую ситуацию и госпереворот

23 апреля в стране произошёл госпереворот. Санду совершила вооружённый захват Конституционного суда с помощью Госохраны и при поддержке западных посольств. Такого в истории Молдовы ещё не было.

27 апреля трое судей Конституционного суда сами себя восстановили в должности, затоптав решение парламента об их отставке. Это даже не Бананостан – это его периферия.

Парламент объявил КС захваченным. Он таковым и остаётся.

Решения КС отныне имеют силу только для самого КС, Санду и послов. Рано или поздно, когда страна станет свободной, все эти решения будут отменены. А всё потому, что КС с 2013 года превратился в гарант олигархата и колониализма. Он возвёл себя над парламентом, правительством, Законом и Народом. И это неправильно, это беспредел!

Д. Маноле совершила уголовное преступление – узурпацию власти, превышение служебных полномочий, нарушение Конституции. Такие преступления не имеют срока давности. Убеждён, рано или поздно она будет сидеть. Это же относится и к двум карманным судьям М. Санду.

Протест у Конституционного суда – это ответ посла на попытку освободить КС от внешнего контроля. Задача – распустить парламент любой ценой, отменить чрезвычайное положение. Полное снятие чрезвычайного положения приведёт к сотням смертей в день, и это будет на совести Санду и Маноле. Только у них нет таковой.

С приходом Санду выросли цены, усилился хаос и беспредел, страна полностью перешла под внешнее управление. Мы на грани исчезновения как государство. Также мы на пороге войны. Только слепой не видит этого.

ПСРМ никогда не боялась досрочных выборов, в худшем случае мы будем на втором месте. Мы готовы к выборам. На этот раз дадим серьёзный бой соросятам, компрадорам и лакеям внешних сил. Сейчас выборы получают совершенно другой смысл – это быть или не быть стране. Наша позиция остаётся ясной: Родина не продаётся!

Для нас очевидно, что Запад бросит огромные деньги на подкуп всех и вся, на тотальное оболванивание населения. Ему важно, чтобы его марионетки получили абсолютное большинство в парламенте, а все промолдавские и пророссийские силы были уничтожены.

Удар по гражданам

Цинизм М. Санду не имеет дна. Она обратилась к правительству с намерением ввести локдаун и чрезвычайное положение, а когда ЧП установили (до 30 мая), сама же аннулировала его через карманный КС.

Выводить граждан на парламентские выборы при 3% вакцинированного населения – это преступление. Это равносильно отправке граждан на убой. При этом фракция PAS состоит не из идиотов: за пару дней до решения КС они обратились в секретариат парламента с требованием поставить их в очередь на вакцинацию.

Также Санду вызвала ЦИК Молдовы, который тут же утвердил смету на проведение внеочередных выборов в парламент. На эту её прихоть требуется 125 млн 46 тыс. леев. Это равно стоимости 231 600 доз вакцины «Спутник V».

Итак, перечислю инициативы для граждан и бизнеса, аннулированные М. Санду через Конституционный суд.

Для экономических агентов были отменены: мораторий на налоговые проверки, введённый до 31 мая 2021 года; программа по покрытию ставок по кредитам; программа по возмещению НДС и т. д.

Для граждан: решение о компенсировании расходов на электроэнергию за апрель-май (речь шла о сумме в 214 леев в месяц); повышение заработной платы врачей на 40%, так как закон был принят только в первом чтении; выплата задолженности за четыре месяца по оплате труда работников ГП «Железная дорога Молдовы»; отмена экзаменов на степень бакалавра; субсидирование национальных общественных объединений людей с ограниченными возможностями; компенсации за путёвки для ветеранов и т. д.; запрет на отключение от коммунальных услуг за просрочку оплаты счёта; пособие по безработице для тех, кто потерял работу из-за пандемии; компенсируемые медикаменты для пациентов с коронавирусом и их доставка на дом; возможность автоматического продления инвалидности; назначение пенсии без заявления и возможность подать заявление онлайн; доставка пенсий на дом; медпомощь пациентам с коронавирусом без медполиса.

Кроме того, будет приостановлена процедура закупки вакцин от коронавируса, так как у временно исполняющего обязанности правительства нет для этого полномочий.

Какие планы у Майи Санду?

М. Санду – не просто представитель Фонда Сороса и гражданка Румынии. Это фронтмен Госдепа США и транснациональных корпораций. Она открыто координирует всю свою повестку с послом США. Такого не позволяет себе даже президент Украины В. Зеленский.

Санду – это и символ, и угроза тотальной потери молдавского суверенитета. Она полностью исполняет все указания МВФ и Госдепа. Существуют серьёзные опасения, что если Санду возьмёт весь парламент, она не только отменит понижение пенсионного возраста, как того требует МВФ, но и изменит Конституцию, заменив молдавский язык румынским, как она публично обещала в ПАСЕ ещё 19 апреля. Она подпишет Стамбульскую конвенцию, как обещала 19 апреля во время встречи в Страсбурге с комиссаром Совета Европы по правам человека Д. Миятович. А ведь конвенция, хотя и говорит о борьбе с насилием в отношении женщин, на деле продвигает права ЛГБТ и главным образом трансгендеров, открывая дверцу для смены пола, в том числе для детей. Всё это официальные заявления М. Санду. Убеждён, что после выборов, а может и раньше, она вернёт республиканский стадион посольству США через Конституционный суд, конечно. Ранее ей через подручных депутатов из блока ACUM удалось отменить через КС закон о статусе молдавского и русского языков. Также был отменён закон об аннулировании миллиарда в качестве госдолга.

На повестке дня находится и закон о продаже земли иностранцам, который продвигает Ассоциация иностранных инвесторов (Белая карта инвесторов). М. Санду ещё в 2019 году, будучи премьером, обещала поддержать этот документ, главный пункт которого – закон о продаже земли.

Всё это Санду сделает по одной простой причине – она полностью управляемый извне политик, робот, который точно выполняет все команды хозяев. Интересы граждан даже не на втором и не на третьем плане. Их нет в повестке вообще. Для них муссируется сказка про борьбу с коррупционерами, коррупцией, про то, что воров и уголовников посадят. На деле уголовники занимают должности её советников.

Но гораздо хуже то, что Санду будет играть на стороне «партии войны». Доведёт ситуацию до возобновления локального конфликта в Приднестровском регионе либо до вовлечения Молдовы в более широкий спектр военных действий, связанных с Восточной Украиной и Крымом. Если кто-то думает, что это алармизм и нагнетание истерии, то достаточно взглянуть на Беларусь, Нагорный Карабах, а лучше на Украину. Там война идёт 7 лет, и всё на грани новой, очень крупной конфронтации. Буквально на днях начались военные столкновения Киргизии и Таджикистана с десятками убитых с обеих сторон. Чудом удалось остановить полномасштабную войну.

Запад идёт в тотальное наступление на Евразийское пространство, продвигая по периметру границ РФ марионеточные колониальные режимы, цель которых окружить РФ недружественными странами, расширение гибридной, а потом и горячей войны. И все лидеры этих стран – Зеленский, Санду, Тихановская, ранее Саакашвили – приходят на одном месседже: борьба с коррупцией. А заканчивают всё войной и нищетой.

Выборы будут крайне жёсткими

Запад и Госдеп в течение последних трёх лет поставили на гранты почти все русскоязыч-ные порталы и телевидение: TV8, Newsmaker, point, nokta, все региональные ТВ и СМИ. Все молдоязычные прозападные СМИ получили и русскую версию. Только TV8 предоставили

$3 млн за три года, Newsmaker – от €500 000 до €700 000, Rise.md – около €1 млн в год.

На президентских выборах 2020 г. в НПО и СМИ вкачали около €200 млн. Все эти СМИ из сети Сороса били и бьют по И. Додону, ПСРМ, России, ЕАЭС, Православной церкви.

В Молдове 65 партий, из них 64 будут бить по ПСРМ. У нас 14 тыс. НПО, более 100–150 –из сети Сороса, более 100 СМИ – на грантах Сороса. Многие из этих НПО тесно сотрудничают со спецслужбами Запада, периодически вбрасывая всевозможные фейки и грязный компромат на И. Додона. Особенно преуспели в этом Rise.md, Ziarul de Gardă, Anticoruptie.md, которые открыто обслуживают М. Санду.

Понятно, что линия Санду и всей этой канители будет простой, как божий день: Додон

– коррупционер, вор и бандит, а Санду – святая. Все грехи Санду и Плахотнюка будут приписывать И. Додону. При этом, заметьте, про Плахотнюка, возврат миллиарда, аэропорта и т. д. никто не говорит. Даже Санду старательно избегает упоминания его имени всуе.

Как только И. Додон объявил о необходимости создать единый левый фронт, сразу возникли левые спойлеры, сидящие на подкормке у посла США и фонда Аденауэра, заявив, что с Додоном они не пойдут в единый блок.

Для нас очевидно, что Запад бросит огромные деньги на подкуп всех и вся, на тотальное оболванивание населения. Ему важно, чтобы его марионетки получили абсолютное большинство в парламенте, а все промолдавские и пророссийские силы были уничтожены.

На кону вопрос о существовании Молдовы как независимого государства. Запад уже взял под контроль президентуру, Совбез, СИБ, НОН, Нацбанк, КС, многих судей и прокуроров. Послы открыто, нагло и бесцеремонно дают указания правительству, КС, ЦИКу. Все чиновники стоят по стойке смирно перед американским послом, боясь слово сказать ему в ответ. Руководители ЦИК, ГП, СИБ, НОН уже ходят на поклон к президенту, как на работу. Хотя на самом деле они ходят к Санду потому, что боятся как огня посла США. А ведь по закону это независимые структуры.

Поэтому парламент остаётся последним бастионом для Санду и послов. Уже сегодня в КС есть обращения об объявлении некоторых партий вне закона. Сама Санду недовольна существованием русскоязычных СМИ, которые якобы продвигают российскую пропаганду. Поэтому вопрос сегодня один: быть или не быть Молдове.

Богдан Цырдя,

политолог