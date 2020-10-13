Быстро и экологично: в Кишинёве запустили прокат электросамокатов

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Первую услугу по прокату электросамокатов iRide запустили во вторник в столице. Проект, который поддерживают ПРООН и Глобальный экологический фонд, направлен на содействие развитию экологически чистого альтернативного транспорта.

На церемонии открытия присутствовали примар столицы Ион Чебан и постоянный представитель ПРООН в Республике Молдова Дима аль-Хатиб, передаёт moldpres.md.

– Эта услуга – хорошая возможность, а также альтернатива для тех, кто хочет ездить по городу на самокатах, но не имеет возможности их купить или не хочет этого делать. Еще предстоит работа по созданию инфраструктуры для этих видов транспорта, мы предпринимаем небольшие, но уверенные шаги в этом направлении, чтобы создать условия в городе, – сказал Чебан.

Представитель ПРООН отметила, что нынешняя практика стратегического городского планирования и развития все больше ориентируется на интеллектуальную и зеленую мобильность, а альтернативный городской транспорт занимает важное место в политике развития современных городских агломераций.

– Кишинев переосмысливает свою транспортную сеть, чтобы предложить людям безопасные, эффективные и удобные альтернативы поездок, будь то общественный, частный транспорт, велосипедные или пешие прогулки. Это тем более необходимо сейчас, когда мы переживаем кризис COVID-19 и хотим создать лучшее и более экологически чистое будущее, – сказала Дима Аль-Хатиб.

Электросамокаты, предлагаемые iRide, могут развивать скорость до 25 км/ч, выдерживая максимальный вес 100 кг, аккумулятор рассчитан на расстояния до 25 км. Чтобы арендовать самокаты, необходимо зарегистрироваться на сайте https://iride.md; найти ближайшее место парковки iRide; взять в прокат самокат; вернуть его в наиболее удобное место парковки iRide. Оплата производится по окончании аренды с помощью банковской карты.

Сегодня iRide предлагает 30 электросамокатов, доступных в самых густонаселенных районах Кишинева. Услуга создана при поддержке проекта ГЭФ-ПРООН «Устойчивые зеленые города для Молдовы».

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