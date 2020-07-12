Было – стало: как изменился сквер перед Театром оперы и балета (ФОТО)

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Еще вчера здесь парковались машины, из-за чего тротуар во многих местах был разрушен, а сегодня тут располагается один из красивейших скверов в сердце столицы. Речь идет об участке перед Театром оперы и балета “Мария Биешу”.

Впечатляющие снимки на своей странице в соцсети опубликовал Ион Чебан. Он отметил, что после того, как в сквере появилась городская мебель, теперь и это место станет излюбленным для отдыха кишиневцев и гостей столицы.

– Мы будем создавать парковки и другие условия для граждан, но не ценой исторических памятников, которые нужно охранять, – отметил он.

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