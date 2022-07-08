“Было 8 утра”: Гаврилица объяснила, почему прессу не позвали на принесение присяги новым министром (ВИДЕО)

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“Было 8 утра и, наверное, не успели. Не знаю, поговорите с пресс-службой”, – так Наталья Гаврилица ответила на вопрос, почему журналистов не пригласили на церемонию принесения присяги новым министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Болей.

В то же время премьер объяснила, почему произошло это назначение.

– Многие процессы запаздывают, а нам бы хотелось увидеть большую скорость при внедрении ряда реформ и осуществлении действий в аграрном секторе. Это очень важно, потому что у нас засуха, экономический кризис, последствия войны на Украине, которые бьют по некоторым секторам. Мы решили, что нужно новое дыхание, новый импульс для работы министерства. Думаем, что господин Боля сможет ускорить какие-то процессы, – сказала Гаврилица.

В то же время новоиспечённый министр сельского хозяйства и пищевой промышленности назвал своим приоритетом на этом посту оказание помощи аграриям.

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