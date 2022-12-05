Был в розыске: в столичном аэропорту задержали наркоторговца из Турции

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В аэропорту Кишинёва был задержан гражданин Турции, которого разыскивал Интерпол. Как оказалось, власти Германии выдали ордер на арест мужчины за торговлю наркотиками.

Задержание произошло вчера. Среди пассажиров рейса Лондон-Кишинёв был 59-летний гражданин Турции. В ходе проверки пограничники установили, что иностранец был объявлен в розыск правоохранительными органами ФРГ.

Мужчину задержали и доставили в инспекторат полиции. Разбирательство продолжается.

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