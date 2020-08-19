Был “под хмельком”: 17-летний подросток ограбил прохожую

Был “под хмельком”: 17-летний подросток ограбил прохожую

Инцидент произошёл в Тирасполе. Злоумышленник вырвал сумку из рук прохожей.

Женщина оказала сопротивление, но в ходе завязавшейся борьбы получила телесные повреждения. Юноша скрылся вместе с добычей.

С помощью записей с камер видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемого, пишет mvdpmr.org. Им оказался 17-летний молодой человек, состоящий на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

В настоящее время подросток содержится под стражей. Он сообщил, что в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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