Был пьян: нетрезвый мужчина обокрал нового знакомого

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В Днестровске на берегу реки отдыхали несколько компаний. Они познакомились и решили продолжить веселье все вместе.

Молодые люди до поздней ночи распивали спиртное. Почувствовав опьянение, 19-летний житель Бендер прилёг отдохнуть. Проснувшись ночью, не смог найти свой мобильный. Молодой человек заявил в милицию о пропаже, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители нашли телефон. Гаджет оказался у одного из новых знакомых потерпевшего. Подозреваемый рассказал, что воспользовался моментом, пока хозяин телефона спал. А зачем совершил кражу, пояснить не смог, так как был сильно пьян.

За содеянное нарушителю закона грозит уголовная ответственность.

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