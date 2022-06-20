Был пьян: мужчину задержали за кражу сумки

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В милицию обратилась жительница Тирасполя с заявлением о краже денег и мобильного телефона.

Женщина пояснила: пришла на работу, оставила сумочку за барной стойкой и прошла на кухню. Когда вернулась в зал кафе, заметила, что имущество исчезло.

По горячим следам задержали 27-летнего подозреваемого. Меньше чем за час он успел потратить часть украденных денег. Своё поведение гражданин объяснил воздействием алкоголя, пишет mvdpmr.org.

Мужчина находится под стражей. Похищенное частично изъято и передано законной владелице.

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