Был пьян и шёл на “красный”: на Ботанике сбили мужчину

Был пьян и шёл на “красный”: на Ботанике сбили мужчину

Авария произошла сегодня утром на бульваре Дачия.

Как передаёт deschide.md, мужчина переходил улицу на красный сигнал светофора и угодил под колёса машины Toyota, принадлежащей службе такси.

На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. Пешехода с множественными травмами доставили в больницу. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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