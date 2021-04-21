Был пьян: 17-летний хулиган повредил чужое авто

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Нетрезвый 17-летний студент топором пробил крышку багажника автомобиля Volkswagen Sharan на глазах у владельца. Водитель в это время находился в салоне минивэна.

Инцидент произошёл на днях в Тирасполе. На место происшествия вызвали милицию: агрессивного молодого человека задержали и изъяли топор, пишет mvdpmr.org.

Пояснить свои действия юноша не смог – списал всё на алкогольное опьянение. Молодому человеку грозит наказание: от крупного штрафа и возмещения ущерба до уголовной ответственности за умышленное повреждение имущества.

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