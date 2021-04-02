Был нетрезв и без прав: мужчина протаранил столб и чудом не пострадал

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В Рыбнице пьяный водитель не справился с управлением и врезался в железобетонную электроопору.

В Mercedes сработали подушки безопасности. К счастью, обошлось без пострадавших, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Как было установлено, 29-летний горожанин управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.

Автомобиль помещён на штрафстоянку. По факту случившегося проводится проверка.

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