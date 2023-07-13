Бузу признаёт: Дефицит средств на пенсии составлял 6 млрд леев

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В начале года дефицит средств на пенсии в Молдове составлял 6 млрд леев. Об этом в интервью частному телеканалу заявил министр труда и соцзащиты Алексей Бузу.

По его словам, нехватка денег была покрыта за счёт госбюджета. Бузу обещает, что это не повлияет на выплату пенсий: они будут предоставлены в срок, без задержек, говорит министр.

Напомним, что с июля пособия по уходу за детьми в Молдове впервые начали выплачивать тремя частями. С чем это связано – неизвестно.

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