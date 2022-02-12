Бустерную дозу предлагают вводить через 4 месяца

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Комиссия по иммунизации предложила Министерству здравоохранения сократить с 6 до 4 месяцев интервал для введения бустерной дозы вакцины против COVID-19.

– Сейчас мы находимся в процессе доработки этого документа, и я предполагаю, что уже на следующей неделе этот интервал будет сокращён по распоряжению Министерства здравоохранения, – уточнила координатор Национальной программы по иммунизации Нинель Ревенко.

Врач-эпидемиолог Лаура Цуркан отметила, что проведённое в Великобритании исследование показало снижение эффективности и продолжительности защиты вакцин AstraZeneca, Pfizer и Moderna от лёгких и тяжёлых форм COVID-19 среди пожилых людей и лиц из групп риска. В то же время эпидемиолог подчеркнула, пишет ipn.md, что иммунизация бустерной дозой через 4 месяца после введения второй дозы вакцины рекомендована Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам.

– Вакцинация третьей дозой Sinovac или Sinopharm разрешена через 3-6 месяцев после введения второй дозы вакцины, – уточнила Лаура Цуркан.

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