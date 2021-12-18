Бустерная доза вакцины от COVID-19 в Молдове теперь доступна всем желающим

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Граждане Молдовы старше 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации, могут получить третью дозу прививки от COVID-19. Сделать её можно в любом пункте вакцинации. Соответствующий приказ был опубликован накануне Министерством здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что бустерная доза в первую очередь рекомендуется людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями и людям определённых профессий: работники медицинской, образовательной и социальной сфер, сотрудники МВД и т.д.

Стоит отметить, что бустерную дозу можно применять с интервалом не менее 6 месяцев в случае вакцин, которые вводятся двумя дозами, и не менее 2 месяцев для вакцины Janssen/Johnson&Johnson.

Согласно последним данным, опубликованным Центром по контролю и профилактике заболеваний, эффективность вакцин против тяжелых форм, вызываемых дельта-штаммом вируса Sars-Cov-2, остаётся высокой.

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