Бурдужа: Власти не прислушиваются к мнению оппозиции в том, что касается антиинфляционной политики

Депутат-социалист Петру Бурдужа видит большую проблему в том, что власти не прислушиваются к мнению оппозиции в том, что касается антиинфляционной политики. Об этом он сказал во вторник в рамках дебатов “Цены и инфляция с политической, экономической и социальной точек зрения”, передаёт infotag.md.

По словам Бурдужи, у Блока коммунистов и социалистов более 50 инициатив социально-экономического характера, но ни одна из них не дошла до обсуждений на пленарном заседании парламента. Он считает необходимым предложить бизнесу нулевую ставку на прибыль, сократить на 50% акциз и НДС на нефтепродукты, ввести мораторий на налоговые проверки предприятий.

Бурдужа отмечает, что НБМ начал бороться с серьезным ростом инфляции с опозданием, однако, в текущем положении дел “виноват не только Нацбанк”. Социалист напомнил, что в то время, как в конце прошлого года НБМ уже прогнозировал инфляцию на уровне 15%, в проект госбюджета на 2022 год Минфин заложил инфляцию на 6,9%, что вызвало, как минимум, непонимание у реального сектора.

– Правительство должно выполнять роль модератора, предлагая политики и инструменты. Сегодня абсолютно необходимо вмешательство правительства по части балансировки спроса и предложения, сохранения покупательной способности граждан, – сказал социалист.

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