Бурдужа требует от ГП проверить появившуюся информацию об Алайбе: Может идти речь о коррупции и извлечении выгоды из влияния

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На днях депутат ПДС Думитру Алайба был публично уличён в том, что взял 1000 евро за написание обращения в Генеральную прокуратуру. Речь шла о страховой компании, чьи скрытые интересы начал защищать Алайба, а деньги за подачу запроса якобы заплатил Илан Шор. Для того, чтобы пролить свет на эту ситуацию, депутат ПСРМ Петру Бурдужа обратился сегодня в прокуратуру.

Социалист требует проверить появившуюся в публичном пространстве информацию, учитывая то, что действия, в которых обвиняют Алайбу, могут быть квалифицированы как акты коррупции и извлечения выгоды из влияния. Если вина избранника будет доказана, он должен быть привлечен к уголовной ответственности, уверен депутат ПСРМ.

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