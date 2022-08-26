Бурдужа: Соцпомощь, которую торжественно вручат гражданам, возьмут из карманов самих людей (ВИДЕО)

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Поправки в Закон “О государственном бюджете” предусматривают рост поступлений в бюджет на 5,6 млрд леев. 3,5 млрд из них – это НДС на импортные товары. Ещё 1 млрд 20 млн леев будут выплачены в качестве налога на недвижимость экономическими агентами. “Фактически, эти деньги поступят в бюджет из карманов населения и предпринимателей, они не имеют ничего общего с экономическим ростом”, – отметил на брифинге для прессы депутат ПСРМ, вице-председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа.

– Когда сегодня правительство будет говорить о каких-то социальных выплатах, нужно понимать, что это не заслуга правительства, а деньги, вырученные за счёт инфляции. Это деньги граждан. От граждан в бюджет поступят 4,7 млрд леев, а на социальные выплаты государство выделит всего 2,5 млрд. Эта бюджетная матрица, которую с помпой представляет парламент, на деле является скрытым обворовыванием людей, – сказал Бурдужа.

Социалист также обратил внимание на то, что за счёт роста процентной ставки по кредитам и увеличения стоимости кредитования государства банки страны получили от граждан большую прибыль – 1,6 млрд леев.

Представленные парламентским большинством законопроекты депутат назвал популистскими, отметив при этом, что бюджетно-налоговой политики на 2023 год до сих пор нет, хотя она должна была быть представлена ещё к 15 июля.

– Людей снова вводят в заблуждение. Мы не станем поддерживать обворовывание граждан, – подытожил Бурдужа.

Представители правительства и ПДС данные заявления не прокомментировали.

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