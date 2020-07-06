Бурдужа: Санду и Нэстасе попали в капкан Канду. Теперь только ПСРМ и президент мешают Плахе-Шору снова захватить страну

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После того, как партии Майи Санду и Андрея Нэстасе попали в капкан Андриана Канду, теперь только социалисты и глава государства защищают страну от желания мафии вернуться. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Петру Бурдужа.



– Вместе с народом мы устоим перед истеричной атакой олигархов и победим! Мафии больше не удастся поставить страну на колени, а те, кто украли миллиарды, окажутся за решеткой! – подчеркнул социалист.

Напомним, что сегодня фракции ПДС и ППДП вместе с фракцией “Шор” и группой Канду снова сорвали заседание парламента, помешав вступлению в силу принятых правительством социальных инициатив.

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