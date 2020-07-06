Бурдужа: Санду и Нэстасе попали в капкан Канду. Теперь только ПСРМ и президент мешают Плахе-Шору снова захватить страну

Бурдужа: Санду и Нэстасе попали в капкан Канду. Теперь только ПСРМ и президент мешают Плахе-Шору снова захватить страну

После того, как партии Майи Санду и Андрея Нэстасе попали в капкан Андриана Канду, теперь только социалисты и глава государства защищают страну от желания мафии вернуться. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Петру Бурдужа.  

– Вместе с народом мы устоим перед истеричной атакой олигархов и победим! Мафии больше не удастся поставить страну на колени, а те, кто украли миллиарды, окажутся за решеткой! – подчеркнул социалист. 

Напомним, что сегодня фракции ПДС и ППДП вместе с фракцией “Шор” и группой Канду снова сорвали заседание парламента, помешав вступлению в силу принятых правительством социальных инициатив.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md