Бурдужа: Решение Санду направлено на уничтожение местных производителей

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Отказ Майи Санду промульгировать Закон №60 о внесении поправок в Закон о внутренней торговле свидетельствует о защите главой государства интересов импортёров и иностранных торговых сетей. Такое мнение в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” высказал председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Пётр Бурдужа.

Бурдужа считает, что молдавские производители сильно пострадают от этого решения.

– Если президент решила не промульгировать данный закон, значит идёт речь о защите интересов импортёров. Она не учла слушания, которые мы провели с местными производителями – они единогласно высказались за принятие этого закона. Фракция ПСРМ считает, что это решение уничтожит местных производителей, – заявил социалист.

Напомним, отклонённый закон устанавливал обязательную норму для торговых сетей, в которых доля товаров отечественного производства составляла бы не менее 50%. Ранее лидер ПСРМ Игорь Додон отмечал, что Майя Санду не промульгировала его “из-за страха перед Европейским союзом”, так как посол ЕС в Молдове Петер Михалко выступил категорически против этого проекта.

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