Бурдужа: Президент должен действовать в интересах граждан, а не внешних партнёров! (ВИДЕО)

0

Избранный президент не должен быть “правым” или “левым”. Он должен представлять всех граждан, отложить в сторону амбиции и прислушиваться к нуждам населения, в том числе в том, что касается избрания правительства. Такое мнение в рамках дебатов на частном телеканале выразил депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

– Посмотрите, что произошло – мы остались без правительства в разгар избирательной кампании. А если новый парламент не изберёт правительство, когда оно будет – через год? Деятельность президента должна осуществляться в интересах граждан, а не внешних партнёров, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.