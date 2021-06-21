Бурдужа: Президент должен действовать в интересах граждан, а не внешних партнёров! (ВИДЕО)

Бурдужа: Президент должен действовать в интересах граждан, а не внешних партнёров! (ВИДЕО)

Избранный президент не должен быть “правым” или “левым”. Он должен представлять всех граждан, отложить в сторону амбиции и прислушиваться к нуждам населения, в том числе в том, что касается избрания правительства. Такое мнение в рамках дебатов на частном телеканале выразил депутат ПСРМ Петру Бурдужа. 

– Посмотрите, что произошло – мы остались без правительства в разгар избирательной кампании. А если новый парламент не изберёт правительство, когда оно будет – через год? Деятельность президента должна осуществляться в интересах граждан, а не внешних партнёров, – подытожил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md