Бурдужа – ПДС: У вас только один план – как разрушить Молдову (ВИДЕО)

Бурдужа – ПДС: У вас только один план – как разрушить Молдову (ВИДЕО)

Правительство Натальи Гаврилицэ представило самую фальшивую и высокомерную программу за всю историю страны, а в состав этого кабинета вошли самые эгоистичные люди со скрытым имуществом, фальшивыми дипломами и популистскими заявлениями. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа.  

– И эти “честные” люди намерены бороться с коррупцией? Враньё. Это ложь и политические манипуляции. Ваша программа – это план по разрушению государства, вы хотите поставить страну на колени, как это делали 10 лет вместе с правительствами Филата, Лянкэ, Стрельца и других. Кстати, правительство Кику повысило зарплаты врачам. А что сделали вы? Только критиковали и не голосовали, – сказал он. 

Депутат ПСРМ добавил, что формирование, которое он представляет, не поддержит правительство, продвигающее интересы других государств, а не граждан РМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md