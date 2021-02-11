Бурдужа – ПДС: У вас только один план – как разрушить Молдову (ВИДЕО)

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Правительство Натальи Гаврилицэ представило самую фальшивую и высокомерную программу за всю историю страны, а в состав этого кабинета вошли самые эгоистичные люди со скрытым имуществом, фальшивыми дипломами и популистскими заявлениями. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

– И эти “честные” люди намерены бороться с коррупцией? Враньё. Это ложь и политические манипуляции. Ваша программа – это план по разрушению государства, вы хотите поставить страну на колени, как это делали 10 лет вместе с правительствами Филата, Лянкэ, Стрельца и других. Кстати, правительство Кику повысило зарплаты врачам. А что сделали вы? Только критиковали и не голосовали, – сказал он.

Депутат ПСРМ добавил, что формирование, которое он представляет, не поддержит правительство, продвигающее интересы других государств, а не граждан РМ.

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