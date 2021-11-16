Бурдужа – ПДС: Почему за вашу глупость должны платить люди?! (ВИДЕО)

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100 грустных дней, во время которых эгоизм, высокомерие, некомпетентность и политический авантюризм власти породили тотальный хаос в стране. Так первые три месяца деятельности правительства Натальи Гаврилицы охарактеризовал депутат-социалист, вице-председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа.

– Если мы, ПСРМ, заложили основу для экономического роста, то нынешняя власть заложила основу для роста цен, – сказал он.

Социалист напомнил о принятом правительстве законе, из-за которого цены на топливо растут практически ежедневно. В ситуации беспрецедентного подорожания власти не принимают никаких мер, добавил он, и не поддерживают те, что предлагают социалисты. Он также отметил, что у экономических агентов нет веры в перспективы развития страны, а потому они воздерживаются от инвестиций.

– Власти говорят, что денег на помощь фермерам нет, но при этом выделяют их на созданные ими же министерства. Где логика? – возмутился Бурдужа.

Депутат также упомянул выделение из госбюджета 1,7 млрд леев на закупку газа из альтернативных источников. Из них были потрачены 17 млн долларов, а судьба оставшихся 1,4 млрд леев остаётся неизвестной. Петру Бурдужа уверен: эти деньги будут превращены в долг, а возвращать их обяжут граждан.

– Их превратят в сборы при оплате коммунальных услуг, добавят к стоимости продуктов питания, которые мы с вами покупаем. Мы понимаем, что правительство совершило глупость, но почему за эту глупость должны платить граждане? Они не виноваты в вашей некомпетентности, – сказал он.

По мнению Бурдужи, власти намеренно спровоцировали так называемый газовый кризис, чтобы вытащить из госбюджета деньги, и именно поэтому до последнего тянули с проведением переговоров с “Газпромом”.

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