Бурдужа – ПДС: Невозможно до бесконечности прикрывать свою некомпетентность кредитами

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“Правительство не может до бесконечности одалживать деньги, чтобы покрывать ими свою некомпетентность”, – заявил депутат-социалист Пётр Бурдужа по итогам заседания парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Сегодня она спешно рассмотрела и одобрила дополнительно три пакета кредитных соглашений для поддержки госбюджета на сумму более 400 млн евро.

Депутат отметил, что Молдове в этом году примерно 400 млн долларов выделяет МВФ, ещё 300 млн евро – ЕБРР, 120 млн евро – ЕС. Все эти средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов, то есть на проедание.

Пётр Бурдужа подчеркнул, что у заёмных средств, которые были одобрены на заседании комиссии сегодня, нет целевого назначения, а значит, они будут растворены в бюджете, что свидетельствует о непрозрачности их расходования.

Депутат обратил внимание на два принципиальных вопроса.

– Во-первых, мы тратим эти деньги в текущем году, а возвращать их будут наши дети в течение 15-20 лет. Во-вторых, мы берем деньги у ЕС, в том числе, чтобы покрыть риски энергобезопасности. Это значит, что в случае расторжения договора с Газпромом альтернативные источники газа уже определены, и они будут гораздо дороже для нас, – сказал он.

Пётр Бурдужа подчеркнул, что у нашей страны два варианта развития событий. Либо постоянно брать деньги в долг – то, что делает нынешняя власть, но это бесперспективно, потому что нельзя до бесконечности покрывать свою некомпетентность получением кредитов. Либо договариваться по выгодным ценам на энергоресурсы для страны, как это делали Германия, Венгрия, Сербия, Австрия и другие страны.

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