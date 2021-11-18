Бурдужа – ПДС: Не можете помочь гражданам – так хотя бы не вредите им! (ВИДЕО)

Бурдужа – ПДС: Не можете помочь гражданам – так хотя бы не вредите им! (ВИДЕО)

Если бы не скандальные геополитические заявления властей, газового кризиса не было бы. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат БКС Петру Бурдужа. Социалист призвал руководство страны, если уж оно не способно улучшить жизнь граждан, то хотя бы не вредить им.  

– Уважаемые коллеги из ПДС, должности приходят и уходят. Если вы не можете сделать хорошо, если не можете помочь гражданам, хотя бы не делайте плохо. То, что вы сделали за эти три месяца, – страшно. Боюсь думать, что будет дальше, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md