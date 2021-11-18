Бурдужа – ПДС: Не можете помочь гражданам – так хотя бы не вредите им! (ВИДЕО)

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Если бы не скандальные геополитические заявления властей, газового кризиса не было бы. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат БКС Петру Бурдужа. Социалист призвал руководство страны, если уж оно не способно улучшить жизнь граждан, то хотя бы не вредить им.

– Уважаемые коллеги из ПДС, должности приходят и уходят. Если вы не можете сделать хорошо, если не можете помочь гражданам, хотя бы не делайте плохо. То, что вы сделали за эти три месяца, – страшно. Боюсь думать, что будет дальше, – сказал он.

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