Бурдужа – оппозиции: Вы уже показали, на что способны (ВИДЕО)

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Отказаться от популистских заявлений и объединить усилия для выхода из кризиса, спровоцированного пандемией и засухой, призвал сегодня депутатов социалист Петру Бурдужа. Декларация была сделана с парламентской трибуны при обсуждении проекта о внесении поправок в Закон о государственном бюджете на 2020 год.

Бурдужа осудил постоянные обвинения со стороны оппозиции в адрес руководства страны.

– Вы всё требуете денег, спрашиваете: почему не даёте этим, почему не даёте тем…Но ведь, если бы не был украден миллиард, у нас сегодня были бы деньги и на пенсии, и на пособия, и на многие другие вещи. Если бы вы не аннулировали российский кредит, сегодня у нас были бы необходимые для всего этого средства, – сказал он.

Депутат ПСРМ отметил, что популистские заявления оппозиции продиктованы предстоящими выборами. Фракция Партии социалистов же призывает объединиться против общей беды, добавил он.

– Не думаю, что вы справились бы лучше. Некоторые из вас уже были во главе правительства и показали, на что способны, – подытожил Петру Бурдужа.

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