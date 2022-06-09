Бурдужа об оставленном социалистами ПДС в 2020 году “наследстве”: Инфляция – 0,4%, солярка – 13 леев, бензин – 16 (ВИДЕО)

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Инфляция на уровне 0,4%, солярка по цене 13 леев, бензин – 16 леев и подешевевшее на 25% электричество – это “наследство” получила ПДС от ПСРМ, когда пришла к власти. Об этом представителям правящего большинства на заседании парламента напомнил депутат Партии социалистов Петру Бурдужа.

– В 2020 году, когда ушло правительство Кику, инфляция была на уровне 0,4%. Электричество подешевело на 25%. Солярка стоила 13 леев, бензин – 16 леев, – напомнил Бурдужа.

Социалист также отметил, что выделенные государством в этом году компенсации, которыми хвастается власть, и близко не покрыли расходов населения и экономических агентов.

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