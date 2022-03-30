Бурдужа о внешней помощи: Деньги есть только на бумаге (ВИДЕО)

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Финансовая поддержка Молдовы извне есть только в намерениях. На деле же ситуация обстоит не так, как представляется гражданам. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил вице-председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

– Деньги есть, но только на бумаге, в намерениях. В действительности же их никто не даёт. Может быть, эти деньги и приходят в нашу страну, но уходят в НПО, – предположил Бурдужа.

Он также назвал “пугающим” заявление председателя комиссии Думитру Алайбы о том, что без внешней помощи Молдова не выживет.

Депутат ПДС Владимир Боля, также принявший участие в передаче, заявил, что ему ничего не известно о том, сколько денег из обещанных поступило в Молдову, но выразил уверенность в том, что то, что ещё не пришло, обязательно придёт. Однако когда это случится, он сказать не смог, отметив, что об этом лучше знает министр финансов.

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