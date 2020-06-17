Бурдужа о популистских предложениях группы “Про-Шор”: Хотят отвлечь внимание от архитектора “кражи века”

Дешевый популизм против антисоциального голосования. Группа “Про-Шор” выдвинула сегодня инициативу, которая предусматривает право выхода на пенсию раньше положенного срока. Идея кажется неплохой, вот только озвучил ее Андриан Канду, ранее голосовавший за увеличение выхода на пенсию с 62 до 63 лет для мужчин и с 57 до 63 лет для женщин.

Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Петру Бурдужа. Он напомнил, что социалисты выступали против увеличения пенсионного возраста и жестко критиковали эту инициативу в декабре 2016 года, тогда как Андриан Канду, будучи председателем парламента, проголосовал за это.

– Мы понимаем, что им “сильно горит”, но это связано не с заботой о пенсионерах, а с проблемами, которые “дышат им в спину”. Вот и выступают с предложениями, которые противоречат их действиям, предпринятым 4 года назад. Это не только популизм, это желание отвлечь внимание от темы украденного миллиарда и от того, кто является архитектором этого громкого преступления, – отметил Бурдужа.

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