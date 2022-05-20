Бурдужа о министре сельского хозяйства: Ничего, кроме НПО, не возглавлял и ничего, кроме кофе-брейков, не умеет (ВИДЕО)

Бурдужа о министре сельского хозяйства: Ничего, кроме НПО, не возглавлял и ничего, кроме кофе-брейков, не умеет (ВИДЕО)

Власти страны не хотят, чтобы на полках молдавских магазинов было не менее 50% отечественной продукции, отметил на акции протеста перед зданием Министерства сельского хозяйства депутат ПСРМ, вице-председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа. Он призвал граждан консолидировать усилия, чтобы защитить страну и отстоять свои интересы. 

– Наш национальный интерес – это Республика Молдова, – сказал Бурдужа. 

Он напомнил, как власти обманули граждан, включая пенсионеров, и как руководство страны отклоняет все инициативы оппозиции, направленные в поддержку людей, так как не знает об их проблемах и о том, как им удаётся их решать.

– Министерство палец о палец не ударяет. А что может делать министр, который возглавлял только НПО и, кроме кофе-брейков, ничего не умеет? Ни одной инициативы, никакой стратегии, тем более сейчас, когда Молдова вынуждена выживать. Долой такого министра! – добавил депутат. 

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