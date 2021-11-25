Бурдужа: Нас ждёт всплеск цен, а правительство повышает зарплаты всего на 5%. Что будут делать люди?! (ВИДЕО)

Бурдужа: Нас ждёт всплеск цен, а правительство повышает зарплаты всего на 5%. Что будут делать люди?! (ВИДЕО)

“Страшно подумать, что будут делать те, кому вы повысили зарплату всего на 5%, как они будут покупать товары первой необходимости, платить за услуги”, – заявил с парламентской трибуны депутат ПСРМ Петру Бурдужа, обращаясь к правительству при обсуждении проекта бюджета на 2021 год. Социалист также добавил, что в этом документе нет ни единой инициативы для возрождения экономики и поддержки экономических агентов.

– В следующем году нас ждёт всплеск цен, а вы повышаете зарплаты всего на 5-7%, – сказал Бурдужа. 

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