Бурдужа: Люди возмущены, что партии Санду и Нэстасе выступили против поддержки пенсионеров

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Граждане приветствуют социальные инициативы президента и ждут их реализации. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Петру Бурдужа. В минувшие дни он получил звонки и сообщения от людей о том, что предложение Игоря Додона выделить по 700 леев пожилым людям с пенсией ниже 3000 леев – очень своевременное.

Бурдужа напомнил, что ПСРМ уже объявила, что поддержит эту инициативу. По его мнению, большое количество откликов на это предложение свидетельствует о том, что оно правильное и необходимое.

– С другой стороны, граждане возмущены поведением партий Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые раскритиковали идею дать по 700 леев пенсионерам. Я не стану писать, что они сказали про тех, кто выступает против собственного народа, но уверен, что граждане озвучат им это в лицо, если политики из Facebook вдруг решат выйти из виртуальной жизни и поездить по стране, – отметил социалист.

Бурдужа также рассказал, что многие врачи и медицинские ассистенты, как в Кишиневе, так и в районах страны, ждут реализации другого предложения президента – о двойном увеличении их зарплат. Фракция ПСРМ, подчеркнул он, обязательно поддержит в парламенте обе инициативы.

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