Бурдужа: Депутаты ПДС два месяца блокировали инвестиции в ремонт школ, детсадов и дорог (ВИДЕО)

Бурдужа: Депутаты ПДС два месяца блокировали инвестиции в ремонт школ, детсадов и дорог (ВИДЕО)

Депутаты партии “Действие и солидарность” два месяца блокировали ремонт школ, детских садов и дорог. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа. Так, он рассказал, что представители ПДС обратились в КС с просьбой аннулировать приложение №7 в Законе о государственном бюджете на 2021, которое предусматривает инвестиции для модернизации инфраструктуры городов и сёл страны. Накануне КС отклонил данное прошение.  

– Таким образом, капитальные инвестиции для всей республики и программа “Хорошие дороги для всех” были разблокированы, – подчеркнул он. 

Бурдужа также обратил внимание на то, что, поспособствовав приостановлению данных работ по всей стране, депутаты ПДС не выдвинули ни одного своего предложения для модернизации инфраструктуры страны.

– Они не предложили ни единой поправки, однако на два месяца заблокировали инициирование закупок по всей республике для ремонта школ, детсадов, домов культуры, спортивных залов, дорожной инфраструктуры, дворовых территорий, – посетовал депутат ПСРМ. 

Он призвал всех примаров инициировать необходимые процедуры для старта долгожданных работ.

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