Бурдужа: Цифры в счетах на газ и отопление “хорошие люди” оставили “на десерт” каждой семье

Бурдужа: Цифры в счетах на газ и отопление “хорошие люди” оставили “на десерт” каждой семье
Фракция Блока коммунистов и социалистов ещё в конце ноября 2021 года просила руководство страны объяснить, как будут жить люди в условиях, когда зарплаты вырастут всего на 5-7%, а цены, согласно прогнозу Нацбанка, – на 15%. Депутаты БКС предупреждали, что граждане почувствуют это в декабре-январе, однако правители были обеспокоены тогда не вероятным взрывом цен, а ростом собственных доходов. Об этом на своей странице в соцсети пишет социалист Петру Бурдужа.  

Он с тревогой отметил, что ситуация с подорожанием набирает обороты.

– С утра нас проинформировали о том, что стоимость электроэнергии практически удвоится. В обед мы узнали, что топливо продолжает дорожать. Следует понимать, что суммы в фактурах за газ и отопление остались “на десерт” каждой семье от “хороших людей”. Может, хотя бы сейчас вы отложите в сторону своё высокомерие и объясните людям, что их ждёт, потому что цепной рост цен на всё очевиден и неизбежен, – пишет Бурдужа. 

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