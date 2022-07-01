Бурдужа – Будянскому: Уходите и прекратите вредить людям! (ВИДЕО)

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Правительство оставило граждан и экономических агентов на произвол судьбы. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа. Он отметил, что Министерство финансов только обещает разработать механизм помощи людям, но не называет конкретные сроки, когда это случится.

Бурдужа раскритиковал перечисленные министром Думитру Будянским принятые меры, отметив, что в условиях рекордной инфляции и роста всех тарифов они были “как вода сквозь пальцы”.

– Лучше сами подайте в отставку, чем быть с позором уволенным. Это наш вам совет. Не смогли сделать ничего хорошего для людей, так прекратите им вредить! – призвал Бурдужа.

Напомним, сегодня парламент рассматривает выдвинутый фракцией БКС вотум недоверия министру финансов Думитру Будянскому.

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