Бурдужа бросил вызов депутатам ПДС: Давайте пойдём в магазин и вы скажете пенсионерам, что 1000 леев – это “подачка”

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Вице-председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат ПСРМ Петру Бурдужа предложил представителям ПДС вместе отправиться в магазин, чтобы спросить у пенсионеров, хватает ли им денег на покупку продуктов питания, и рассказать, что 1000 леев, в получении которых им отказали власти, являются “подачкой”.

– У меня есть предложение. Давайте вместе пойдём в магазин и объясним пенсионерам то, о чём вы говорите. Что мы хотим выделить им по 1000 леев, а вы считаете, что это подачка, – сказал Бурдужа.

Депутаты ПДС на предложение ответили отказом. Они заявили, что и так ежедневно встречаются с людьми. А Раду Мариан и вовсе сказал, что за последние 9 месяцев пенсия в Молдове выросла на 600 леев, и это – существенное увеличение. В ответной реплике Бурдужа напомнил, что индексация выплат составила 13,9%, тогда как инфляция – почти 30%.

Несмотря на представленные аргументы, депутаты ПДС не поддержали инициативу ПСРМ о предоставлении помощи в размере 1000 леев к Пасхе и Дню пожилого человека всем бенефициарам соцпособий ниже 4000 леев.

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