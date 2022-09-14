Бурдужа: Без введения ЧС в сельском хозяйстве возрастает риск увольнений в отрасли

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Введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, чего, в частности, требуют аграрии, объявившие о проведении 20 сентября акции протеста, может стать для фермеров временным спасательным кругом. Об этом в эфире передача «ТЕМА с Людмилой Бельченковой» заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

– На сегодняшний день у фермеров есть долги перед налоговой. Естественно, налоговая служба накладывает арест на счета и ждёт этих денег после продажи продукции. Либо она арестует продукцию. Соответственно, при наличии режима ЧС, у фермеров будет право заключить какой-то меморандум и отложить оплату на несколько траншей. Та же ситуация и у некоторых экономических агентов при импорте ресурсов. Таким образом, введение ЧС может стать для фермеров временным спасательным кругом, — отметил Бурдужа, пишет a-tv.md.

Депутат напомнил, что фракция Блока коммунистов и социалистов ещё в апреле предложила законопроект о поэтапном эшелонировании пени, что позволило бы экономическим агентам и сельхозпроизводителям сохранить и рабочие места, и жизнедеятельность бизнеса.

– Есть риск того, что в нынешних условиях, когда нет рынков сбыта и банки требуют вернуть кредиты, а сделать это нет возможности, потому что нет рынка сбыта, многие будут уволены. Это очень важный момент. Нужно сделать всё для сохранения жизнедеятельности экономических агентов, — подчеркнул Петру Бурдужа.

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