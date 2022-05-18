Бурдужа: Армашу дал понять, что цены начали расти после прихода ПДС к власти

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Из информации, представленной в среду губернатором НБМ Октавианом Армашу на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, следует, что инфляция начала скачкообразно расти с лета 2021 года, когда к власти в Молдове пришла ПДС. Об этом заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа, вице-председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам, приглашенный на телеканал “Первый в Молдове”.

По словам депутата, попытки руководства страны закупить энергоресурсы из альтернативных источников по гораздо более высоким ценам, чем Молдова приобретала на российском рынке, только усугубили рост цен и тарифов.

– Из информации, представленной НБМ, видно, что всё началось с июля-августа 2021 года, когда, с одной стороны, экономические агенты ожидали увидеть, что произойдёт с новой властью, какой будет её краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная политика, а, с другой стороны, октябрь был решающим месяцем, когда основной компонент – энергоресурсы – активизировал инфляцию, – сказал Бурдужа.

Депутат также утверждает, что, хотя власть постоянно говорит о повышении заработных плат и пенсий, доходы населения не увеличились, поскольку потребительские расходы ощутимо выросли, хотя объём покупок остался прежним.

– Потребительские расходы увеличились. Объём потребления остался прежним, но расходы выросли. Далее все меры по диверсификации энергоресурсов только усложнили этот момент, стимулируя инфляцию, – отметил депутат.

Напомним, НБМ прогнозирует уровень инфляции в третьем квартале этого года в 31%.

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