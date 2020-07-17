Бульвар Штефана чел Маре в столице закрыли для мотоциклистов

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что движение мотоциклов по бульвару Штефана чел Маре запрещено. Сегодня на некоторых улицах, которые пересекают главный проспект столицы, был установлен дорожный знак 3.5.1 “Движение мотоциклов запрещено”. До конца этой недели он появится на всех перекрёстках главной артерии города.

Соответствующее решение было принято Генеральным управлением общественного транспорта на основании предписаний Службы систематизации автомобильного движения управления полиции муниципия Кишинёв. Главной причиной стали жалобы на шум со стороны жильцов домов, расположенных вдоль бульвара, а также просьбы автомобилистов, которые отмечают, что мотоциклисты часто нарушают ПДД.

Стоит отметить, что дорожный знак 3.5.1 на главной артерии столицы был демонтирован в 2017 году. Примечательно, что на бульваре Штефана чел Маре никогда не было разрешено движение мотоциклов.

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