Бульвар Мирча чел Бэтрын планируют продлить

Бульвар Мирча чел Бэтрын планируют продлить

Примария Кишинёва планирует в следующем году продлить бульвар Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы.

Как пишет moldpres.md, Главное управление общественного транспорта и коммуникаций планирует разработать проект, включающий продление троллейбусной линии на участке между улицами Иона Думенюка и Буковина. Для развития территории предусмотрено строительство подземного технического пространства для основных инженерных коммуникаций.

Муниципальные службы и предприятия запланируют финансовые ресурсы для реализации этого проекта на первый квартал 2021 года.

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