Бульвар Куза-Водэ будет отремонтирован к сентябрю

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Речь идёт об отрезке от улицы Сармизеджетуса до бульвара Дачия.

Как написал в соцсети вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский, на этом участке уже модернизировано уличное освещение, отремонтированы опоры и кронштейны, установлены новые светодиодные светильники.

– На бульваре будет отремонтировано дорожное покрытие. Мунпредприятие “Exdrupo” заменило бордюры с обеих сторон дороги. Следующий этап – фрезерование, а затем укладка нового асфальтового покрытия. Также будут благоустроены тротуары с обеих сторон бульвара и созданы дополнительные парковочные места. Уже начаты работы по демонтажу старого покрытия. В ближайшее время начнём укладку новой брусчатки, – написал Витнянский.

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