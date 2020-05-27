Бульдозером пошел по кейсу с миллиардом, – Цырдя о Стояногло

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Надо отдать должное Александру Стояногло. Бульдозером пошел по кейсу с миллиардом.

В отличие от отчета KROLL анализирует и законодательную базу кражи, роль политических фигур в крышевании и управлении процессом. И это несмотря на лютый саботаж АП, где до сих пор рулят люди Плахотнюка (Морарь, Дамир), сливающие информацию Усатому.

Возможно, Стояногло прав, когда анализирует кражу миллиарда, как процесс, прошедший в 4 этапа.

От себя добавим: кредиты 2009-2012 – это один кейс. Приватизация ВЕМ за деньги ВЕМ – это другой кейс. Кража миллиарда в ноябре 2014 и вывод денег в офшоры – это третий кейс. Уничтожение трех банков – это 4 кейс. Да, они часть одного процесса, но сам факт кражи произошел в 2014.

P.S. И еще. Есть еще пятый кейс, он же исходный. Это рейдерские атаки от 2010-2011 г. на банковскую систему (BEM, Victoria Bank). Тогда ущерб составил 100 млн евро.

И вот эти акции помогли Плахотнюку взять контроль над ВЕМ и позже осуществить кражу миллиарда. И таки да – там уши Канду торчат до неприличия… Поверьте автору “Олигархической Молдовы”.